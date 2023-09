trieste

Crac Coop Operaie, agli ex soci rimborsato il 79%, restano altri 1,1 milioni da distribuire: ecco come fare domanda

Conclusa la procedura del concordato: l’impresa non esiste più. Per la somma non assegnata si può fare domanda fino all’ottobre 2028: qui il modulo da compilare e consegnare in tribunale

Laura Tonero