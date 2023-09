Tutto da rifare per la rinascita di Casa Giardino a Trieste: dalle imprese nessuna offerta

La procedura negoziata, alla quale era stata invitata una quindicina di operatori, sarà rilanciata a breve: si tratta di riconvertire l’edificio in via de Marchesetti in una struttura per anziani autosufficienti

Massimo Greco