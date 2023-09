Il Comune di Trieste: “Via libera della Conferenza dei servizi al progetto della cabinovia”

TRIESTE “La Conferenza dei Servizi Istruttoria relativa al progetto di cabinovia del Comune di Trieste “Accesso Nord: Mobilità sistemica e turistica” ha ottenuto parere favorevole da tutti gli enti e servizi preposti”. Lo rende noto il Comune di Trieste in un lungo comunicato.

Il comunicato

“Per gli aspetti della salute e della sicurezza pubblica emerge che la realizzazione dell’intervento risulta in linea con le raccomandazioni dell’Oms per la riduzione del traffico, sia in termini di miglioramento delle condizioni di salute che di riduzione degli incidenti da traffico. In questo senso tutti gli organi tecnici interpellati condividono la tesi del Comune per cui l’opera da realizzarsi a seguito di variante al Prgc si presenta giustificata da ragioni connesse alla Salute e alla Sicurezza pubblica” si legge.

Sono state valutate anche le ragioni relative “a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente” caratterizzate dalla riduzione di Co2 ed è stata “condivisa la posizione del Comune per cui l’opera da realizzarsi a seguito della variante al Prgc si presenta giustificata anche da ragioni relative alle conseguenze positive di primaria importanza ambientale, nello specifico dalle riduzioni di emissioni di CO2 stimate dal Comune e confermate da Arpa”.

In relazione alla documentazione presentata dal Comune di Trieste e dai pareri depositati dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi – continua la nota dell’ente municipale - “emerge che le ragioni di salute e sicurezza pubblica addotte dal Comune di Trieste, non risultano contestate nel merito dalla Direzione centrale Salute, da Asugi e dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, soggetti per legge competenti ad esprimersi sugli aspetti della Salute e della Sicurezza pubblica”.

Il sindaco

Il sindaco Roberto Dipiazza ha così commentato: “Andiamo avanti con ulteriore entusiasmo per la realizzazione di questa infrastruttura di mobilità sostenibile strategica sia in termini di viabilità sia ludico sportivi e turistici. Il rispetto dell’ambiente è una priorità assoluta e su questa direttrice ci muoviamo. Le risultanze ed i pareri tecnici emersi dalla Conferenza dei Servizi avvalorano e premiano l’importante e accurato lavoro che stanno portando vanti gli uffici dell’Amministrazione con cui mi complimento. Trieste sta crescendo, è ora una città di levatura internazionale, e su questa direzione bisogna proseguire in termini di qualità della vita generale”.

I prossimi passi

La Conferenza è soltanto una parte della Vas (la Valutazione ambientale strategica), l’articolato procedimento che porterà infine all’approvazione o alla bocciatura del progetto su cui scommette l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Dipiazza. Sciolto il dilemma sulla deroga al divieto di costruire impianti a fune in aree Natura2000, si passerà ora alla Vinca (la Valutazione di incidenza ambientale). A questa parte del procedimento contribuirà con un parere anche il Servizio Biodiversità della Regione, perché il vincolo sul Bosco Bovedo serve a tutelare le specie di uccelli che nidificano in quell’area. Se anche questa tappa dovesse venir superata, si passerà infine al giudizio complessivo sulla Vas.

A ogni passaggio la parola definitiva, sentiti gli enti interessati, spetterà al Responsabile unico del procedimento nominato dalla Regione.

A quel punto la giunta potrà portare in Consiglio comunale il progetto per l’approvazione e le modifiche necessarie, sulla scorta delle controdeduzioni e delle opposizioni presentate. Il tutto mentre la ditta Leitner, aggiudicataria dell’appalto, stilerà il progetto dell’opera.

A questo si aggiunge il fronte dei ricorsi, annunciati dal Comitato No ovovia.