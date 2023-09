Auto si cappotta a Terzo d’Aquileia, ferito un 70enne

Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso nella tarda mattinata di giovedì per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Terzo di Aquileia, in località San Martino, via Gramsci.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e la vettura che stava conducendo si è cappottata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso.

Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.