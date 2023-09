Allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia per piogge intense e temporali forti

TRIESTE La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia dalle 9 di venerdì 22 settembre alle 9 di sabato 23.

In queste ventiquattro ore si potranno verificare piogge intense, temporali sparsi e localmente forti a causa di una vasta depressione atlantica che in queste ore si sta avvicinando all'Italia, favorendo l'afflusso di correnti umide e instabili da sud-ovest sulla regione. Venerdì 22, specie dal pomeriggio, passerà un fronte più marcato.

Ecco le previsioni meteo dell’Osmer:

Venerdì 22 settembre il cielo sarà in prevalenza coperto con piogge in genere intense, localmente anche molto intense e saranno anche possibili temporali forti. Gli episodi più significativi si avranno nella seconda parte della giornata. Sulla costa e in quota soffierà, in genere, vento da sud moderato o sostenuto.

Sabato 23 settembre sono previsti locali rovesci e qualche temporale con piogge localmente abbondanti, forse anche intense isolatamente.

Domenica il cielo sarà variabile e tempo più stabile di sabato, con temperature massime in ripresa. Venti moderati da nord-est.