Blitz delle forze dell’ordine al Silos di Trieste per il controllo dei migranti

TRIESTE. E’ in corso nella mattinata odierna un servizio di controllo all’interno del Silos di Trieste da parte della Questura, con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ed il supporto di contingenti di rinforzo, finalizzato alla verifica della posizione amministrativa degli stranieri all’interno del Silos, anche in relazione a prossimi trasferimenti di migranti verso altre province. In azione una cinquantina di agenti.

Intervento anche delle unità cinofile per verificare la presenza eventuale di sostanze stupefacenti