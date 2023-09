L’Antica Roma a Trieste: “Legiomania” ritorna dal 22 al 24 settembre

TRIESTE Dal 22 al 24 settembre torna “Legiomania”, in programma nelle aree all’aperto del Museo d’Antichità Winckelmann, presentata nel corso di una conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi, con il responsabile dei Musei storici e artistici Stefano Bianchi e il conservatore Marzia Vidulli Torlo, alla presenza del presidente della I Legio Italica, Corrado Perelli, e del regista di Wavents Events & Services di Venezia, che cura la realizzazione dell’iniziativa in collaborazione con la Legio I Italica, Alessandro Martello.

“Legiomania a Tergeste” rappresenta l’ultima tappa delle manifestazioni estive di animazione storico-didattica nelle sedi museali sul colle di San Giusto. Per l’occasione verrà montato un accampamento romano, con le tende storiche nelle quali vivranno i legionari, i senatori e le loro compagne, occupati in dimostrazioni di vita e addestramento. I rievocatori in costume della Legio I Italica saranno affiancati dagli atleti di Ars Dimicandi, che daranno vita a scene di combattimenti dei mitici gladiatori, con una cinquantina di figuranti in tutto.

L’accesso per il pubblico sarà da piazza della Cattedrale 1 e da via San Giusto 4. L’ingresso è libero. Le iniziative sono promosse dall’assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste e curate da Wavents Events & Services di Venezia, in collaborazione con Cers-Italia, Consorzio europeo rievocazioni storiche. Rossi ha spiegato che «Legiomania ritorna alla grande anche perché estende le proprie attività anche al Foro romano sotto al castello di San Giusto con esercitazioni e tutta una serie di esperienze del tempo. E accampandosi al Winckelmann dà una grande spinta al museo, che già a fine agosto ha raggiunto la considerevole quota di 50 mila visitatori da inizio anno».