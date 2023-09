A Muggia il primo “Aperitivo silenzioso”

MUGGIA Dopo Trieste, Muggia. Il primo “Aperitivo silenzioso” si terrà sabato alle 19.30 al Bar Verdi, accanto al teatro. L’idea è nata dall’assessore Gianna Birnberg. Il gestore del locale Henry Demarco si è messo a disposizione. «Un ringraziamento va al titolare del bar per aver deciso di ospitare l’iniziativa», spiega la stessa Birnberg: «Speriamo ci sia una grande partecipazione a Muggia, per un evento che da tempo ormai viene proposto con successo a Trieste. Una serata nella quale, attraverso la musica e l’animazione, si creano preziose occasioni di integrazione, inclusione e condivisione». Il cosiddetto “Aperitivo silenzioso” nasce nel 2015 a Trieste grazie a Barbara Cova e Francesca Lisjak, e si pone lo scopo di diffondere la Lis, la Lingua dei segni italiana, attraverso la musica, in un momento d’incontro durante il quale gli udenti possono imparare una nuova lingua cantando con voci e mani e i non udenti possono interagire comunicando proprio nella loro lingua. A Trieste, spiega Cova, «viene organizzato una volta al mese ed è sempre un momento di festa: l’atmosfera che vi si respira è di gioia, allegria, divertimento, condivisione, integrazione. È un’emozione enorme poter vedere la commozione delle persone che partecipano la prima volta e che si lasciano trascinare da una splendida lingua, la Lis, attraverso le immagini regalate dal movimento delle mani, segni che in realtà corrispondono a parole. Ed è meraviglioso quando ti accorgi che tanti amici che non perdono nemmeno un evento hanno imparato così a comunicare con i sordi. Questo è il regalo più bello