Aperta in modalità provvisoria la rotatoria al casello di Palmanova

Da lunedì 18 settembre i mezzi possono circolare sulla corona della rotatoria in fase di costruzione all’intersezione tra le strade regionali 352 e 126 e il casello di Palmanova dell’autostrada A4.

Si è conclusa quindi - secondo il cronoprogramma – la prima fase dei lavori di un’opera attesa dalle amministrazioni locali interessata alla viabilità extra autostradale.

L’area resterà ancora un cantiere e come tale auto e mezzi pesanti transiteranno in modalità provvisoria con restringimenti della sede viaria per consentire nei prossimi giorni la conclusione degli interventi. Infatti, nella seconda fase che dovrebbe concludersi – tempo permettendo – entro fine ottobre, restano da completare il nuovo impianto di illuminazione, le segnaletiche verticali e orizzontali e la stesa della nuova pavimentazione.

Eventuali chiusure al traffico potrebbero verificarsi esclusivamente di notte (quando il traffico diminuisce) proprio per permettere alle maestranze della ditta appaltatrice di eseguire l’asfaltatura.

La modifica dell’intersezione consentirà di migliorare le condizioni di traffico legate attualmente al congestionamento di un nodo stradale che è di rilevanza regionale in quanto non interessa solamente i comuni su cui insiste l’opera, ovvero Palmanova e Bagnaria Arsa, ma un territorio più esteso servito dalle strade regionali 352 e Ud 126 e dalle viabilità ad esse collegate.

Complessivamente i lavori prevedono, oltre all’esecuzione della rotatoria a raso, la posa di nuovi pannelli a messaggio variabile al servizio dell’autostrada, l’allungamento dell’attraversamento idraulico della UD 126 da parte della roggia Taglio, la sistemazione dei servizi pubblici interrati interferenti con i lavori e la realizzazione di una pista ciclabile lungo la regionale 352.

L’opera - il cui quadro economico complessivo ammonta a circa 3.300.000 euro – è compresa nel piano economico finanziario di Autostrade Alto Adriatico (ex Autovie venete) e si inserisce tra quelle che sono state attratte alla competenza del Commissario delegato per l’emergenza della A4.

Proprio la sinergia e la collaborazione tra la struttura commissariale e la Concessionaria hanno consentito di procedere alla realizzazione anticipata dell’intervento – rispetto alla costruzione della terza corsia del tratto Palmanova–Villesse – venendo così incontro alle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali.