Cormons e il monte Quarin visti dall'elicottero di Elifriulia durante la Festa dell'uva

Cormons e il monte Quarin visti dall'elicottero domenica 17 settembre in uno dei voli organizzati nell'ambito della Festa dell'Uva da Elifriulia insieme al Comune di Cormons. Nel corso del fine settimana sono state quasi 300 le persone che non hanno perso l'occasione per osservare il territorio del Collio da un punto di vista inusuale. Video di Elifriulia

00:26