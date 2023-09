Auto esce di strada e va a sbattere con una vettura in sosta a Barcola: feriti quattro ragazzi, uno è grave

TRIESTE E’ di quattro giovani feriti, di cui uno grave, il bilancio di un brutto incidente stradale che si è verificato intorno alle 6.45 di oggi, domenica 17 settembre, a Trieste.

Lo scontro è accaduto in viale Miramare a Barcola, praticamente all’inizio della Pineta.

I quattro ragazzi – due di circa 20 anni e gli altri due minorenni, stando a quanto trapela finora – stavano rientrando a casa in auto dopo una serata trascorsa fuori con amici.

Viaggiavano in direzione del centro, quando, all’altezza della statua "Mula de Trieste", il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare contro un'altra auto in sosta. Nell’impatto, l’auto su cui viaggiavano i quattro si è cappottata ed è rimasta in bilico in mezzo alla strada.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, tra cui la verifica del tasso alcolemico e la velocità.

I danni all'auto parcheggiata coinvolta nello schianto. Poco distante, un operatore impegnato nella pulizia della carreggiata. Foto Lasorte

I soccorsi

La Sores comunica che sul posto sono state inviate tre ambulanze e quello di un'automedica, attivando le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare l'auto cappottata e, rimuovendo i sedili, hanno estratto il conducente che era rimasto incastrato dall’abitacolo e che è stato subito preso in carico dal personale sanitario. Si tratta di un ventunenne: il ragazzo ha perso conoscenza durante il trasporto in ospedale, è in gravi condizioni ma non rischia la vita.

Anche gli altri tre ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara: hanno tutti riportato diversi traumi e sono stati presi in carico in codice giallo.

Secondo le prime ricostruzioni, tutti e quattro si presentavano in condizioni alterate, forse da alcol. Ma si attende conferma dalle verifiche sul tasso alcolemico.

L'intervento dei Vigili del fuoco: hanno stabilizzato l'auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo

Notizia in corso di aggiornamento