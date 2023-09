Ex hotel Lido di Muggia, è scontro a Muggia sui tempi per il rilancio

MUGGIA Torna d’attualità a Muggia il piano di rilancio dell’ex Lido. È stata infatti protocollata un’interrogazione sull’argomento in vista del prossimo Consiglio comunale. La firmano i capigruppo del Pd Francesco Bussani e della Lista Bussani Cristina Surian, che puntano il dito contro quello che definiscono un vero e proprio stallo dell’iter dei lavori riguardante la storica struttura ricettiva con annesso ristorante, Struttura che, stando ai desiderata e agli obiettivi dichiarati della nuova proprietà, il Gruppo Rte, dovrebbe tornare a breve «uno dei pilastri del sistema dell’accoglienza turistica di Muggia», come annunciato appunto sul Piccolo poco più di un anno fa, il 24 luglio.

«L’amministrazione Polidori – così Bussani – ha pensato di risolvere il problema cementificando il versante sopra Punta Ronco, una delle ultime aree verdi del nostro Comune. Nei mesi precedenti la giunta ha cercato infatti di spianare la strada a un’idea imprenditoriale, della stessa società che ha acquistato l’ex hotel Lido, atta a realizzare 77 nuove casette sopra Punta Ronco. Idea che però è stata fortunatamente bocciata, per ora, dagli enti preposti a esprimere un parere a riguardo e ciò è avvenuto anche grazie ai paletti posti dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra». Per Bussani «si può aumentare la ricettività turistica del nostro Comune concentrando gli sforzi sulla sistemazione di quel che già esiste. Intanto è passato più di un anno e gli unici segnali dell’acquisizione dell’albergo sono una recinzione bicolore e due container arrugginiti posizionati in mezzo al marciapiede. Come mai è tutto fermo?».

«Rassicuriamo il consigliere Bussani e tutto il Pd», la replica del sindaco Paolo Polidori: «La proprietà dell’hotel Lido sta operando da tempo per garantire una nuova vita all’immobile, ma si tratta di un edificio enorme ed è fondamentale trovare una soluzione adeguata, che poi permetta alla struttura di funzionare al meglio. A breve ci saranno alcune importanti novità». Polidori aggiunge che «non aiuta comunque il fatto che la struttura sia stata oggetto di atti vandalici, episodi che hanno reso necessari interventi di messa in sicurezza urgente e di pulizia. Capirà sicuramente Bussani che per le strutture a lungo chiuse un riavvio repentino non è facile – conclude il sindaco – considerando che, durante gli ultimi 10,15 anni, sono tanti gli immobili, pubblici e privati, che versano in uno stato di degrado e abbandono a Muggia, per i quali le precedenti amministrazioni nulla hanno fatto