Sabato di festa in centro a Trieste tra Slofest, canoa polo e Oktoberfest

TRIESTE L’edizione 2023 di Slofest in piazza Sant’Antonio, il trofeo internazionale di canoa polo sul Canal Grande e la “Beer Fest”, prima festa della birra in piazza Ponterosso, oltre ai fiumi di “bionde” che fin dal mattino sono state spinate anche in diversi locali del centro per celebrate l’Oktoberfest.

Migliaia di persone stanno partecipando oggi, sabato 16 settembre, ai vari eventi promossi nella zona, un afflusso costante per i tre eventi che continueranno anche nella giornata di domenica.

Dall'Oktoberfest al torneo di Canoa polo: il sabato in Ponterosso a Trieste Se a Monaco l'Oktoberfest è iniziato oggi, sabato 16 settembre, Trieste non vuole essere da meno. E così da questa mattina fiumi di persone hanno preso parte a “Trieste Beer Fest” in piazza Ponterosso: la festa della birra durerà fino a domenica 17 settembre, tra la piazza e le sponde del Canal Grande. L’area predisposta conta su circa 800 posti a sedere: oltre alle offerte enogastronomiche, il programma prevede concerti e animazioni tutte le sere dalle 19. Sabato le “Mitiche Pirie”, domenica musica e cabaret con Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno. Sempre domenica è prevista anche una gara a chi divorerà più salsicce in un determinato lasso di tempo. Previste anche sfide di “birra pong”. E poco più là, in Canale Ponterosso, gli sportivi si dilettano invece nel torneo di Canoa Polo. Che dire, un sabato se non per tutti, per molti gusti. Foto di Massimo Silvano

Slofest

Slofest, festival degli sloveni in Italia, è promosso dall’Unione dei Circoli Culturali Sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev Ets, in co-organizzazione con il Comune di Trieste, all’interno di una grande tensostruttura. Offrirà anche domenica al pubblico diverse iniziative, che si collocano all’interno di un ampio programma che dal 15 settembre ha proposto circa 60 eventi complessivamente. Tutte le informazioni e gli appuntamenti sono pubblicati sul sito slofest.zskd.eu.

Trofeo canoa polo “Ponterosso”

Ha attirato l’attenzione di sportivi, appassionati e di tanti curiosi di passaggio, compresi tanti turisti, il “Trofeo Ponterosso”, anche questo con inizio il 15 settembre e conclusione domenica pomeriggio.

Oggi il torneo di canoa polo ha visto un continuo susseguirsi di partite, in una manifestazione organizzata dal Circolo Marina Mercantile “N.Sauro” A.S.D. ed Economist – Settore Nautico, in co-organizzazione con il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sotto l'egida della Federazione Internazionale di Canoa Kayak. Undicesima edizione per una kermesse che ha calamitato un pubblico numeroso, pronto ad ammirare e applaudire le prodezze degli atleti in acqua, con venti squadre in tutto, da cinque nazioni. Domenica alle 15.30 è prevista la finale della prima divisione.

Festa della birra

Ma oggi è anche la giornata della birra come la protagonista, con bar e pub del centro che fin dal mattino hanno accolto gli avventori pronti a festeggiare l’Oktoberfest, una versione più limitata di quella tedesca, ma che ormai da anni è una tradizione consolidata anche in città.

I primi clienti si sono presentati davanti ad alcuni locali già alle 8 del mattino per ordinare i boccali. Tanti stanno prendendo parte anche alla prima edizione della "Beer Fest", con chioschi in piazza Ponterosso e concerti alla sera.

