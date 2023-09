Festa di fine estate alla Git di Grado, ma la spiaggia non chiude i battenti

GRADO Domenica festa di fine stagione alla Git concomitante con l’ultimo giorno di ingressi a pagamento. Da lunedì e fino al 24 settembre rimarranno aperte alcune casse per il noleggio delle attrezzature e rimarranno attivi ancora alcuni reparti. Tutto dipenderà poi e in ogni caso dalle condizioni meteo.

Da evidenziare, inoltre, che dal 24 fino a fine ottobre i reparti nei pressi del bar Numero Uno e delle Antiche Terme, come è previsto, rimarranno attivi con le strutture a disposizione gratuita della clientela.

In poche parole le strutture che si troveranno in spiaggia potranno essere utilizzate liberamente. Ma tutto, dunque, in base alle condizioni meteo.

Intanto domenica alle Antiche Terme dalle 12.30 in poi sarà festa, con degustazione di pietanze, vini, e tanta musica. “Music” stile anni ’70-’80 con il dj Marco e i suoi vinili originali, mentre dalle 15.30 la disco live di Joe Dibrutto e il suo gruppo.

Quanto al “Food&Drinks”, dalle 12.30 alle 15.30 con apposita card acquistabile sul posto antipasti con insalata di polpo alla mediterranea e sarde in savor. Poi il Patanegra. Quindi carne alla brace con cevapcici, arrosticini, insalata di patate e biete. Ed ancora il gran fritto di mare. Per i più piccoli hotdog con patatine fritte e bevanda.

Non mancherà nemmeno, in concomitanza con la grande manifestazione bavarese, l’Oktoberfest Bier. Immancabili la selezione di vini al calice e gli aperitivi al bar