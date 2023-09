Esce di strada in Costiera e si schianta contro il muretto: nessun ferito

TRIESTE Un automobilista è uscito autonomamente di strada poco dopo le 8 di questa mattina, sabato 16 settembre, mentre percorreva la strada Costiera in direzione Monfalcone. Da quanto appreso finora, il mezzo ha invaso la carreggiata opposta ed è andato a schiantarsi contro il muretto che delimita la strada sull’altro lato.

Non è dato sapere cosa abbia innescato la fuoriuscita stradale: un colpo di sonno, un malore, una distrazione o una brusca manovra dettata forse dall’improvviso attraversamento di un animale.

Fortunatamente l’incidente si è risolto senza gravi conseguenze: in quel momento la carreggiata opposta era libera e l’automobilista è riuscito a uscire dall’abitacolo del tutto indenne. Solo un grosso spavento dunque per il malcapitato e per gli altri automobilisti che si son trovati ad assistere.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.