Eccellenze da assaggiare e pareti color papaya, così Incantalia si presenta a triestini e turisti

TRIESTE Un’apertura in grande stile quella di Incantalia, il nuovo Polo del Gusto di Riccardo Illy inaugurato ieri in via Einaudi 2/A. Champagne Barons di Rotchild e fragole, monoporzioni gourmet di rapa rossa e zenzero, zucchine e robiola elaborati per l’occasione dall’azienda di catering Coquina Floreani di Pordenone, sono stati il benvenuto per conoscere tutti i brand in vendita all’interno del nuovo store.

Inaugurato Incantalia a Trieste: è il primo concept store del Polo del Gusto

A presenziare al grande evento il vicesindaco Serena Tonel, il rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda e l’assessore alle Attività produttive e Turismo della Regione Fvg Sergio Emidio Bini che hanno accompagnato Riccardo Illy e la moglie Rossana Bettini al taglio del nastro inaugurale. In un secondo momento della serata si sono tenuti i ringraziamenti ufficiali al Teatro Verdi. Non è mancata la benedizione di don Pier Emilio Salvadè con una preghiera di buon augurio e acqua santa.

In un’atmosfera di alte aspettative si sono aperte le porte del primo negozio di Trieste che vuole promuovere le eccellenze del territorio e etichette di qualità italiane in uno spazio sgargiante, dove l’arancione papaya delle pareti abbraccia e accoglie i consumatori invitandoli ad ammirare l’attenta selezione dei prodotti esposti. Dalle cioccolate Domori ai tè sfusi Dammann Frères in barattoli di latta nera, e poi vini del territorio triestino come Zidarich e bevande dell’azienda Achillea, Pasta Mancini e frolle Pintaudi sono solo alcune delle eccellenze che accompagnano il marchio del caffè Illy a cui è dedicata l’intera ala destra del negozio.

«È un’idea nata per migliorare il rapporto diretto con il produttore e il consumatore – ha dichiarato lo stesso Illy –, anche attraverso l’e-commerce, per condividere la passione che ci accomuna con le aziende amiche e i produttori che abbiamo scelto di avere nel nostro negozio».

«Un plauso a Illy per saper elargire bellezza e qualità – ha esordito l’assessore Bini – che in pochi anni ha creato il Polo del Gusto cercando le eccellenze in giro per l’Italia. Un lavoro che raccoglie sicuramente risultati futuri riscontrabili nel turismo locale e internazionale».

In evidenza c’è la ricerca della qualità e non della quantità: l’attenzione per il prodotto parte da una sempre maggiore consapevolezza alimentare che sta crescendo negli ultimi anni, riscontrabile nei dettagli delle etichette dei prodotti esposti che insistono sul Made in Italy e sull’importanza dell’artigianalità. Ogni prodotto sarà spiegato da dei responsabili scelti dall’azienda Illy che consiglieranno anche alcuni abbinamenti.