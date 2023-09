Dall'Oktoberfest al torneo di Canoa polo: il sabato in Ponterosso a Trieste

Se a Monaco l'Oktoberfest è iniziato oggi, sabato 16 settembre, Trieste non vuole essere da meno. E così da questa mattina fiumi di persone hanno preso parte a “Trieste Beer Fest” in piazza Ponterosso: la festa della birra durerà fino a domenica 17 settembre, tra la piazza e le sponde del Canal Grande. L’area predisposta conta su circa 800 posti a sedere: oltre alle offerte enogastronomiche, il programma prevede concerti e animazioni tutte le sere dalle 19. Sabato le “Mitiche Pirie”, domenica musica e cabaret con Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno. Sempre domenica è prevista anche una gara a chi divorerà più salsicce in un determinato lasso di tempo. Previste anche sfide di “birra pong”. E poco più là, in Canale Ponterosso, gli sportivi si dilettano invece nel torneo di Canoa Polo. Che dire, un sabato se non per tutti, per molti gusti. Foto di Massimo Silvano