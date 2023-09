Tajani: "Trieste deve essere protagonista di una nuova stagione di presenza dell'Italia nei Balcani"

«Trieste deve essere non più una città addormentata, ma una città protagonista di una nuova stagione di presenza dell'Italia nei Balcani». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum del mare a Trieste. «Lunedì mattina riunirò tutti i ministri degli Esteri dei Paesi dei Balcani occidentali per affrontare il tema di ingresso in Europa a pieno titolo dei paesi dei Balcani occidentali e per affrontare la questione migratoria: più instabilità c'è e più si favoriscono i flussi migratori». Lo ha annunciato il ministro Tajani, a margine del forum in corso a Trieste. «L'Italia - ha aggiunto - è tornata a essere protagonista nei Balcani dopo anni di disattenzione». «C'è una presenza italiana sempre più forte», nell'area. «Vogliamo che i Balcani rappresentino un'opportunità - ha osservato il ministro intervenendo davanti alla platea del forum - sono i nostri dirimpettai, non c'è soltanto il confine terrestre ma c'è uno sguardo da una parte all'altra del mare e dobbiamo sfruttare questa opportunità per far crescere turismo e le nostre esportazioni». «Dobbiamo utilizzare al massimo» il mare «anche per estrarre le risorse necessarie», ha aggiunto. Nei giorni scorsi «ho incontrato il presidente della Repubblica del Montenegro e ricordo che il grande cavo che porta energia dal Montenegro verso l'Italia è un cavo sotterraneo». Video Lasorte

01:41