Inaugurato Incantalia a Trieste: è il primo concept store del Polo del Gusto

In questo video di Andrea Lasorte l'inaugurazione, venerdì 15 settembre, del Polo del Gusto in via Einaudi a Trieste (sabato, dalle 9 alle 20, l’apertura al pubblico), il primo concept store dedicato ai prodotti del Polo del Gusto. Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, ha accuratamente selezionato i prodotti in vendita. Qui il link all'intervista che racconta il percorso verso questo traguardo

01:17