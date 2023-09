Nel Golfo di Trieste un’ondata di calore marino in profondità da record

TRIESTE Il Golfo di Trieste sta sperimentando una cosiddetta "ondata di calore marino in profondità” da record. Lo hanno evidenziato misurazioni effettuate dagli scienziati della Stazione biologica marina di Pirano, in Slovenia, dell'Istituto nazionale sloveno di biologia.

I calcoli effettuati dagli esperti sloveni mostrano che la temperatura dell'acqua sul fondo del Golfo di Trieste, a 22 metri, è aumentata bruscamente raggiungendo i 24,65 gradi Celsius, il livello di più alto dal 2002, quando la stazione ha iniziato a monitorare regolarmente la temperatura del fondale, riferiscono le agenzie di stampa slovena Sta e italiana Ansa.

In superficie, sebbene sia superiore alla media, l'aumento è stato più moderato, hanno specificato i ricercatori sloveni.

L'attuale fenomeno che sta sperimentando il Golfo può essere classificato come «ondata di caldo marino dei fondali» di seconda o terza categoria, su una scala da 4.

Le temperature elevate possono avere effetti deleteri per gli organismi che vivono sui fondali marini, poiché nella maggior parte dei casi non sono in grado di rifugiarsi in acque più fredde, hanno illustrato i ricercatori. L'istituto con sede in Slovenia, come riporta la Sta, ha affermato che la situazione attuale evidenzia l'urgenza di misure per proteggere l'ecosistema marino dai cambiamenti climatici in corso.