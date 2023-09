Rapina una donna a Trieste e fugge al bar a bere: arrestato dalla Polizia locale

TRIESTE Nei giorni scorsi, attorno alle 13, una giovane donna è stata rapinata in via Milano, all'altezza di via XXX Ottobre, da un uomo che, per strapparle la borsetta a tracolla, non ha esitato ad aggredirla con numerosi colpi alle braccia e alle mani.

L’uomo ha quindi estratto due cellulari dalla borsa che ha fatto poi fatto cadere a terra. Un passante – vista la scena – è accorso in aiuto della donna e ha tentato di fermare il ladro che però lo ha minacciato con una bottiglia prima di darsi alla fuga.

La donna nel frattempo, ripresasi dallo choc, ha allertato una pattuglia in transito: gli agenti le hanno prestato subito soccorso richiedendo l'assistenza del Nucleo di polizia giudiziaria e hanno raccolto le prime testimonianze di chi aveva assistito all'episodio.

Grazie ad esse – e a quelle della vittima in primis – i vigili si sono messi sulle tracce dell'uomo e lo hanno trovato poco dopo in un bar della zona, intento a sorseggiare una bibita con alcuni avventori; con sé aveva ancora i due cellulari rubati.

Si tratta di un 39enne, T.L. le iniziali, che è stato quindi arrestato per rapina. I due cellulari sono stati subito restituiti alla proprietaria che ha presentato formale denuncia.