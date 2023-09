Patuanelli e Serracchiani: “No al rigassificatore nel golfo di Trieste”

«Ho iniziato a fare politica nel MoVimento 5 Stelle nel 2005 con due obiettivi: bloccare la realizzazione di due rigassificatori nel nostro golfo e riconvertire la Ferriera di Servola. Siamo riusciti ad ottenere entrambi gli obiettivi. Oggi non consentiremo questo folle progetto del governo Meloni, che vorrebbe un rigassificatore a Trieste». Così Stefano Patuanelli del Movimento 5 stelle, commentando le parole del ministro Gilberto Pichetto Fratin espresse giovedì al Forum sul mare, in merito alla eventuale realizzazione di un rigassificatore a Trieste.

«Forse il ministro Picchetto Fratin non ha sentito cosa ha detto il suo collega Ciriani sul porto di Trieste come volano per l'economia della regione, ma io direi nazionale. L'idea di un rigassificatore a Trieste è ormai un esercizio retorico su cui non mette conto sprecare altro tempo. Le fonti energetiche sono importanti ma ogni territorio ha la sua vocazione e qui le idee e gli investimenti sono chiari», afferma invece a proposito la deputata Debora Serracchiani (Pd).