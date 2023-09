Corteo del Fronte della Primavera Triestina: ecco le tappe del percorso

TRIESTE Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 settembre, a Trieste si terrà un corteo in occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del trattato di Pace di Parigi del 1947 e organizzato dal Fronte della Primavera Triestina.

Parola d’ordine della protesta sarà “Trieste città di pace” – scrivono gli organizzatori – “per rimarcare nuovamente e ad alta voce che Trieste, secondo il diritto internazionale, non può essere utilizzata per la guerra criminale che la Nato sta foraggiando in Ucraina”.

Il corteo iniierà alle 16:30 e seguirà il seguente percorso: largo Santos, corso Cavour, via Milano, via Carducci (corsia bus), via Reti, via Imbriani, via Mazzini per finire in piazza Goldoni.