Summit sul mare a Trieste: ministri a confronto per valorizzare la filiera italiana

TRIESTE L’Italia è una nazione per tre quarti bagnata dal mare, che significa pesca, turismo, traffico e logistica con i trasporti, cantieristica. Non può essere sottovalutato come risorsa e le sue potenzialità vanno valorizzate con una pianificazione e interventi di sistema. Un punto che il premier Giorgia Meloni ha intuito e vuole portare avanti nelle politiche di sviluppo. Iniziamo da Trieste dove tutte queste potenzialità sono emerse con grande successo.

E’ quanto affermato dal ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste Italia Francesco Lollobrigida, in apertura della prima edizione del FORUM RISORSA MARE, voluto da The European House – Ambrosetti per approfondire il tema della valorizzazione della competitività, sostenibilità e attrattività della filiera del mare che si è aperto questa mattina, giovedì 14 settembre, a Trieste.

In occasione del Forum verrà presentato e discusso un documento sugli impatti del Piano del Mare e individuate le direzioni strategiche di intervento per valorizzare il mare quale risorsa per il Sistema Italia sul piano internazionale.

