Scoppia tubo di una bombola in un cantiere di via del Veltro, feriti due giovani operai

TRIESTE Due giovani operai, uno di 29 anni e l'altro di 25, sono rimasti ustionati questa mattina di oggi giovedì 14 settembre in un cantiere di via del Veltro 23. I due operai sono stati travolti da una fiammata improvvisa fuoriuscita in seguito allo scoppio di un tubo di una bombola di acetilene. Il ventinovenne è stato ferito al volto (ustioni di secondo grado), mentre il venticinquenne a un braccio e parzialmente al volto. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Le loro condizioni, dopo le visite specialistiche, non sono ritenute gravi.