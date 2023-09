Incidente a Prata di Pordenone, uno dei due feriti in codice rosso a Cattinara

Un uomo e una donna sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico nella prima serata di mercoledì, intorno alle 20:30, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Prata a Prata di Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la macchina su cui viaggiavano è finita in un fossato a bordo strada.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone, quello di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo, l'automedica proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso, in volo, all'ospedale di Cattinara. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo.