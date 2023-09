Cade un masso lungo la Costiera di Trieste: l’intervento sul posto

TRIESTE Un masso è caduto questa mattina lungo la strada Costiera di Trieste, a pochi metri di distanza della galleria naturale procedendo in direzione Sistiana.

Il macigno, poco meno di un metro di diametro, si è fortunatamente fermato a bordo della carreggiata di destra, senza andare dunque ad impattare sulle auto che in quel momento stavano regolarmente circolando.

Nessuna persona è dunque rimasta ferita, nemmeno dallo sciame di altre piccole pietre che il distaccamento ha inevitabilmente portato giù con sé.

Al momento non è ancora dato sapere se lo smottamento sia in qualche modo stato provocato dalla forte pioggia che dalle 5 di mattina si è abbattuta, per un’oretta circa, sul territorio. Sul posto Vigili del fuoco, polizia locale di Duino e carabinieri, oltre al personale tecnico di competenza.

E’ stata istituita la circolazione a senso unico alternata, regolata, almeno inizialmente, tramite palette a mano dagli operatori in servizio.

