Via ai lavori di rifacimento del campo di basket della Società Servolana a Trieste

E' stato dato il via mercoledì 13 settembre ai lavori di rifacimento del campo di basket della Società Servolana in via dei Soncini 161, ex cinema di Servola. Le opere prevedono una spesa di 93 mila euro più oneri sicurezza per un totale di 130 mila euro, un intervento finanziato con il programma di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Trieste. Il cantiere durerà 90 giorni. Grande la soddisfazione del presidente della Servolana Edoardo Covaz che parla nel video. Servizio di Lorenzo Degrassi, video di Francesco Bruni

01:18