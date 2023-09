Nuovi agenti in strada a Trieste: ad agosto più multe fra cinture e revisioni mancate

TRIESTE Il maggior pattugliamento della città, grazie all’ingresso nell’organico della Polizia locale di futuri nuovi agenti, ha comportato anche un incremento delle sanzioni.

«Il report dell'attività del mese di agosto, scrive una nota del Corpo – dimostra che i frutti si iniziano a raccogliere: la professionalità si sta rinforzando e registra una spiccata sensibilità sulle tematiche della sicurezza stradale, a tutela di ciascun utente».

Sono 228 le violazioni accertate, complessivamente. Nel dettaglio, come precisa il comunicato, si tratta di 83 verbali per guida senza cinture di sicurezza, 56 per mancata revisione periodica del veicolo, 30 per l’utilizzo del telefonino alla guida, 19 per mancanza di assicurazione obbligatoria 18 per l’uso di veicolo sottoposto al vincolo del sequestro, 12 per l’uso improprio del contrassegno disabili. A ciò si aggiungono anche 10 sanzioni per circolazione senza il casco.

Alcune violazioni hanno riscontrato una decisa impennata: sono di tre o di quattro volte superiore rispetto ai risultati espressi a luglio. Questo, in particolare, per quanto riguarda le revisioni e le cinture alla guida.

I nuovi agenti sono supportati dal Nucleo operativo territoriale della Polizia locale: è, dalla sua costituzione, la struttura dedicata alla formazione sul campo del personale. «Una fase fondamentale del loro percorso e sulla quale la Polizia locale di Trieste – viene precisato nella nota – investe notevoli energie, con istruttori esperti e motivati che li affiancano e supportano, arricchendo con la loro esperienza il bagaglio di conoscenze teoriche acquisite individualmente nella preparazione al concorso».