A Trieste squillano tutti i telefono contemporaneamente: è il test di It-Alert

Martedì 12 settembre, alle 12, tutti i telefoni cellulari in Friuli Venezia Giulia sono squillati all’unisono: i dispositivi mobili sono stati raggiunti da un messaggio di test «IT-alert», il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Nella notifica è stato precisato che si trattava di un messaggio di test e che sul sito dedicato era possibile compilare un questionario. Nei minuti successivi alla ricezione della notifica, probabilmente anche a causa di un sovraccarico, alcune persone hanno avuto difficoltà ad accedere al sito e a compilare il questionario, segnalando la problematica sul profilo facebook della Protezione civile regionale. Altri, sempre attraverso il social, hanno invece riferito di non aver ricevuto la notifica. Attualmente il sistema di allerta è in fase di sperimentazione; quando sarà operativo si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici. Il video è di Andrea Lasorte

00:45