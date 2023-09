Rissa in piazza Libertà a Trieste: diversi feriti, uno in gravi condizioni

TRIESTE Rissa con feriti in piazza Libertà. E’ scoppiata all’angolo tra la piazza e via Flavio Gioia intorno alle 10.30 di oggi, domenica 10 settembre.

Una persona di origini asiatiche è in gravi condizioni, riporta varie ferite da taglio e contusioni soprattutto alla testa.

Stava scappando, barcollando, tentando di rifugiarsi in Stazione ferroviaria. Ma a un certo punto si è accasciato per terra, tra i passanti.

Una signora ha chiamato il 118, mentre un altro cittadino ha allertato gli agenti della Polizia ferroviaria.

Carabinieri sul posto

Altri feriti sono fuggiti nelle zone limitrofe a piazza Libertà, anche nei pressi del Silos.Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia ferroviaria, i Carabinieri, che hanno identificato tre stranieri. Questi ultimi sono stati fermati e portati nel posto di Polizia della stazione.Erano visibilmente alterati, probabilmente anche da alcol.

Notizia in corso si aggiornamento