Lega e Forza Italia mettono all’angolo Fdi a Grado, giunta e sindaco Kovatsch a rischio: serve verifica di maggioranza

GRADO. Verifica di maggioranza, chiesta dalla Lega attraverso il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, da tenersi già lunedì: scelta condivisa dal sindaco Claudio Kovatsch. Dalla sua lista e soprattutto da Forza Italia arriva intanto una netta critica all’atteggiamento assunto da Fratelli d’Italia che ha provocato, nella seduta di venerdì pomeriggio, la clamorosa uscita dall’aula poco dopo l’inizio dei lavori del consiglio comunale del sindaco.

Quella di Kovatsch è stata una scelta ponderata; ha voluto dare un segnale forte alla sua coalizione: così non si può andare avanti. E va ricordato che la lsita del sindaco è il primo partito uscito dalle ultime elezioni.

Allo stesso tempo Kovatsch affidando al vicesindaco Borsatti il compito di coordinare la seduta ha permesso di approvare, seppure tra mille difficoltà, l’importante assestamento di bilancio con il quale si va, ad esempio, a consentire lo sblocco degli arretrati del personale comunale. Fratelli d’Italia tende a voler essere punto di riferimento della coalizione ma non vuol creare, almeno ora, una crisi vera e propria. Andare oggi alle elezioni non darebbe alcuna garanzia ad alcuno.

È evidente che la verifica di maggioranza è indispensabile al punto in cui siamo arrivati. Ciò consentirà anche di chiarire il ruolo giocato dal consigliere di maggioranza Adriano Ritossa che anche venerdì ha assunto atteggiamenti apparsi piuttosto autoreferenziali.

Dunque, la prima a muoversi è stata la Lega. Così Cisint: «Chiediamo la verifica di maggioranza per due ragioni. La prima è che ci teniamo moltissimo che a Grado si lavori con serenità e i cittadini e la città ne hanno diritto; quanto è capitato è una questione inaccettabile. La seconda ragione è il rispetto delle persone. È impossibile lavorare se sistematicamente i colleghi vengono investiti di offese. Non c’è nessun dubbio che qualche situazione possa capitare ma è necessario trovare immediatamente una sistemazione perché l’obiettivo vero è di non personalizzare ma operare per il bene della città e dei cittadini, e con educazione».

Per Fratelli d’Italia parla Renato Bonaldo che di certo non le manda a dire agli alleati di Fdi: «La decisione del sindaco era finalizzata a mettere Fratelli d’Italia davanti alle proprie responsabilità; credo che l’obiettivo sia stato raggiunto. Fratelli d’Italia ha palesato i propri limiti e i tentennamenti nella gestione dell’assise comunale sono stati al limite dell’imbarazzante. Qualcuno potrà dire che l’obiettivo di portare a casa le delibere è stato raggiunto, certo ma solo perché l’opposizione, pur facendo i propri giochi, è stata collaborativa oltre ogni limite. Insomma, parliamoci chiaro, seduti nei banchi della maggioranza non c’è né Meloni, né Tubetti e purtroppo i risultati a Grado si vedono.

«Aggiungo inoltre che ogni rapporto con il Consorzio Grado Turismo, e non solo, è stato compromesso e non certo per colpa del sindaco, di Forza Italia o della Lega. Se qualcuno ha dubbi sul sindaco abbia il coraggio di metterci la faccia e presentare un atto di sfiducia, in un consiglio comunale ad hoc.

«In alternativa la proposta di Forza Italia è che tutta la maggioranza firmi un documento nel quale si riconosca in obbiettivi ed intenti, attraverso il quale rilanciare in modo coeso l’azione dell’amministrazione».