Buco da 4,5 milioni

Fallimento Comar costruzioni a Monfalcone, messe all’asta proprietà da oltre un milione di euro

Sono 14 su 23 lotti complessivi: 2 le vendite, fissate le date dell’11-26 settembre e 10 novembre. In città 4 alloggi con posto auto in via I Maggio, a Staranzano aree edificabili e un ufficio commerciale

Laura Borsani