"Bruciati i fazzoletti che ricordano le donne uccise", Non una di meno sfila in piazza a Trieste

Maria. Elena. Laura. Anna. Emma. I nomi che mancano sui fazzoletti fucsia di piazza Hortis sono i nomi delle donne che non ci sono più, ammazzate nel 2021 dal proprio marito, compagno, ex. Da due anni, il movimento transfemminista Non una di meno ne lascia lì uno per ogni donna vittima di femminicidio. Nel presidio di oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, le attiviste denunciano che mani ignote nella notte hanno strappato e dato fuoco ai fazzoletti apposti in ricordo delle donne uccise da gennaio a novembre del 2021: Barbara, Tina, Vincenza, Sharon, Silvia. «In piazza senza legittimare la nostra rabbia: siamo qui perché non vogliamo essere uccise» richiamano le attiviste al microfono, improvvisando un corteo - partecipato da un centinaio di persone - tra piazza Hortis, piazza Unità, piazza della Borsa e piazza Verdi. Notizia di Francesco Codagnone

00:29