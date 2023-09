Grado, Fratelli d’Italia attacca la giunta: il sindaco abbandona l’aula

GRADO Colpo di scena in consiglio comunale. Il sindaco abbandona l’aula ma non si dimette. Dopo l’apertura dei lavori dedicata alle raccomandazioni dei consiglieri, Kovatsch, in disaccordo con Fratelli d’Italia - per le dichiarazioni riportate da Il Piccolo relativamente allo stato di abbandono di Grado - il sindaco ha lasciato la guida dell’assiste al vicesindaco Roberto Borsatti, anch’esso di Fratelli d’Italia.

In aula il sindaco ha affermato di essere «rammaricato» personalmente e anche per le altre forze che compongono la maggioranza relativamente alle affermazioni rilasciate da Fdi. Sentito al di fuori dell’aula il sindaco ha affermato: «La giunta non merita di essere considerata incapace e inadeguata e Grado non si trova in stato di abbandono. Certo sono consapevole che non c’è la perfezione. Per ciò sono rammaricato».

La domanda logica che si sono fatti tutti è se il sindaco intenda rassegnare le dimissioni. La risposta è stata secca: «Non mi dimetto». Le voci su qualche contrasto in seno alla maggioranza erano circolate da qualche tempo ma dopo aver concordato le poste dell’assestamento di bilancio sembrava pace fatta.

Solo che alla vigilia della riunione consiliare di venerdì Fdi ha voluto prendersi determinati meriti attraverso la stampa. Cosa che ha ovviamente colpito negativamente il resto della maggioranza (assessori e consiglieri della lista civica Kovatsch presidente, Forza Italia e Lega).

I lavori sono proseguiti sotto la guida dell’incerto vicesindaco Roberto Borsatti che si è trovato di fronte alla patata bollente del funzionigramma e organigramma non sapendo dare risposte precise a quanto veniva richiesto dalla consigliera Reverdito.

Mozione presentata assieme agli altri della minoranza di centrosinistra che la stessa Reverdito ha ritirato dopo che l’assise aveva deciso l’anticipo della discussione di altri argomenti. Tuttavia nel contesto del dibattito di questo argomento è intervento il consigliere Adriano Ritossa che aveva presentato una mozione sullo stesso argomento ma che poi ha ritirato.

Ritossa ha annunciato pure lui l’uscita dall’aula per non incorrere in una eventuale incompatibilità tra la sua posizione di ex dirigente sindacale e la posizione di consigliere direttamente coinvolto per non travolgere la decisione del consiglio assicurando però di essere sempre vicino al personale. Ecco così Maurizio Delbello (Amo Grado) proporre un’inversione dell’odg per esamina solo il piano triennale lavori pubblici e assestamento di bilancio. Fabio Fabris (Liber@) ha posto dubbi sulla veridicità dei conti affermando che ha riscontrato una differenza di oltre 13 milioni e 700 mila euro.

Il dirigente Favaretto ha precisato che, rispetto al precedente piano, è stata solamente integrata una voce e che in base alle verifiche Anac i conteggi sono corretti. I dubbi sono però emersi tant'è che su richiesta di Ronchiato è stata decisa la sospensione dei lavori per 15 minuti per le opportune verifiche. Al rientro la discussione è proceduta lungamente con pareri, posizioni e dubbi espressi in particolare da Fabio Fabris, Maurizio Delbello e anche da Greta Reverdito e con le risposte date dal dirigente e dagli assessori Dario Danese e Sara Monferà.