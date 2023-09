Conan, pastore belga smaschera un giovane spacciatore nella pineta di Barcola a Trieste e lo fa arrestare

TRIESTE. Si sono svolti mercoledì 6 settembre controlli straordinari della Polizia Locale di Trieste mirati al contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope: zone interessate, la Pineta di Barcola, il Giardino Pubblico de' Tommasini e il comprensorio di case popolari di Valmaura, aree spesso segnalate come potenziali piazze di spaccio.

Una trentina di operatori in divisa e in borghese (Nuclei di Polizia Giudiziaria, Interventi Speciali e Operativo Territoriale), hanno agito di concerto con l'Unità Cinofila della Polizia Locale di Bibione che ha messo a loro disposizione Conan, un pastore belga malinois addestrato per questo tipo di operazioni.

È stato proprio lui, nella Pineta di Barcola, ad orientare gli Agenti verso un ragazzo (Z.F., del 1991) il quale, accortosi della situazione, cercava di allontanarsi repentinamente: dal primo controllo preventivo l'uomo aveva nascosti nello zaino 20 grammi di hashish suddivisi in più dosi probabilmente destinate alla cessione a terzi; dai database ministeriali, poi, emergevano a suo carico precedenti di polizia specifici.

Di concerto con l'Autorità Giudiziaria, quindi, gli operatori procedevano alla perquisizione nell’abitazione di Z.F. dove trovavano altri 350 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana, più dosi di oppio, denaro contante (possibile provento dello spaccio) e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. L'uomo veniva perciò arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito della stessa operazione sono stati effettuate decine di controlli durante le quali venivano sequestrati 2 coltelli a serramanico: i possessori sono stati denunciati a piede libero per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.

Il commento dell'Assessore alle politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo: «Voglio esprimere grande soddisfazione per l'azione condotta dai nostri Agenti, con il supporto dell'Unità Cinofila. L'operazione, programmata da tempo, aveva come scopo il monitoraggio di alcune zone sensibili della città. L'obiettivo era fare attività di prevenzione, controllo e accertamento di eventuali illeciti, ma anche far sentire alla cittadinanza la presenza costante e puntuale della Polizia Locale sul territorio. E' importante che Trieste sappia di poter contare su di noi».