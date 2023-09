Centoventi migranti rintracciati dalla polizia a Trieste in Val Rosandra a ridosso del confine

TRIESTE. Circa 120 migranti, giunti clandestinamente sul territorio italiano, sono stati rintracciati giovedì 7 settembre dalla polizia in varie località a ridosso del confine con la Slovenia, in prevalenza nella zona della Val Rosandra. Si tratta per la maggior parte di cittadini afghani ma anche di pachistani e di persone di altre nazionalità che hanno sconfinato illegalmente. Il gruppo più numeroso, circa 110 persone, è stato rintracciato a Bagnoli della Rosandra.