Arresto circolatorio in Strada della Rosandra, soccorso e trasportato in codice Rosso a Cattinara

TRIESTE Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico dopo essere stato colpito da un malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio.

È successo in prossimità di un market tipo Brico, lungo la viabilità di Strada della Rosandra, a Trieste.

Ne dà notizia la Sores, i cui infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza che sono giunti sul posto in tempi molto brevi.

L'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sono stati avviate immediatamente le manovre salvavita. Il suo cuore ha ripreso a battere. Poi la corsa all'ospedale di Cattinara, in codice rosso. Gli infermieri della Sores hanno attivato la procedura Ecmo, per l'ossigenazione degli organi extra corporea.