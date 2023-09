La rotonda provvisoria di San Pier supera il primo test

Il nuovo assetto dell’incrocio tra via 25 Aprile, l’ex Strada provinciale 1, e le strade che da un lato portano nel centro e dall’altro verso Ronchi dei Legionari e San Zanut, ha superato il test del transito dei mezzi extraurbani dell’Apt. La prova è stata effettuata già mercoledì mattina, subito dopo la creazione della rotatoria in precario con il completamento della segnaletica verticale, di quella orizzontale e il posizionamento di new jersey. L’assetto della rotatoria sarà sperimentato per 90 giorni, quindi fino all’inizio di dicembre. Il periodo servirà a predisporre il progetto definitivo esecutivo, apportando delle eventuali correzioni, e quindi ad appaltare l’opera. Il video è di Katia Bonaventura

01:37