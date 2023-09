A Trieste la campagna anti-inquinamento contro l'abbandono dei mozzinconi di sigaretta

Un enorme delfino, della lunghezza di circa 20 metri, farà la sua comparsa in piazza Unità a Trieste nell'ambito della campagna “Piccoli gesti grandi crimini”, curata da Marevivo e Bat Italia con il patrocinio del ministero dell’Ambiente. È il secondo anno consecutivo che la British American Tobacco porta a Trieste questo progetto che mira a sensibilizzare i cittadini sul “littering”, ossia l’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigaretta e di altri piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. E proprio un mozzicone gigante è apparso intanto in piazza Unità, come si vede dal video di Andrea Lasorte

00:46