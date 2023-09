Scontro fra due mezzi pesanti in A4, una persona incastrata nell’abitacolo

TRIESTE Un incidente tra due mezzi pesanti è accaduto poco dopo le 15 di oggi, giovedì 7 settembre, nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste al chilometro 433.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Una persona risulta incastrata nel proprio autoarticolato.

Per consentire l’arrivo dei soccorsi la Concessionaria ha predisposto l’uscita obbligatoria a San Donà per chi proviene da Venezia e la chiusura degli ingressi ai caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste.

Notizia in aggiornamento