Sistema It-Alert: in Friuli Venezia Giulia primo test il 12 settembre: ecco cosa succederà

Martedì 12 settembre 2023, intorno alle 12, in Friuli Venezia Giulia, è previsto il primo test di funzionamento del sistema It-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che mette in guardia in tempo reale i cittadini rispetto a gravi eventi di emergenza in atto - o prossimi ad accadere - tramite un particolare squillo che giunge sul proprio telefono cellulare. Raggiunge tutte le persone che in quel momento si trovano fisicamente nel territorio regionale. Si tratta solo di un test di funzionamento e non di test di casi d’uso (l’allarme, cioè, non è per una emergenza critica reale ma è un test). A seguito del test si chiede ai cittadini di compilare un questionario online - facoltativo - per fornire in forma anonima informazioni sull’esito del test. Per quanto riguarda i casi d’uso, reali, del sistema IT-Alert si tratta di: maremoto, collasso grandi dighe, attività vulcanica, incidenti nucleari ed emergenze radiologiche, incidenti industriali di siti RIR e precipitazioni intense (in fase di elaborazione). Qui la notizia

