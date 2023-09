Rotta balcanica, Magi e Orfini: “Trieste e Gradisca fuori controllo”

TRIESTE «La situazione è fuori controllo e richiede una presa in carico urgente da parte delle istituzioni nazionali».

È la considerazione espressa dal segretario di Più Europa Riccardo Magi e dal deputato del Pd Matteo Orfini, al termine di una visita di due giorni organizzata per esaminare la gestione dell'immigrazione sul territorio, con tappe a Trieste e a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), alle strutture del Cpr e del Cara.

«Presenteremo un'interrogazione chiamando in causa il ministro Matteo Piantedosi» ha spiegato Magi, «la situazione che abbiamo visto è di grande degrado, molto pesante e ormai cronica. E le istituzioni locali non possono garantire una assistenza che per legge dovrebbero fare».

Il segretario di Più Europa ha denunciato anche il sovraffollamento delle strutture di Gradisca, e le condizioni in cui vivono molti migranti ospitati nelle aree esterne, all'interno di una serie di tende. Per Orfini, «i fatti parlano da soli. E mostrano la strategia fallimentare del governo».

A rimarcare nuovamente la situazione stallo per molti richiedenti asilo a Trieste è stato anche Gianfranco Schiavone di ICS.

E ieri circa ottanta migranti, tra i quali una decina di minorenni, giunti senza documenti sul territorio italiano, sono stati rintracciati dalla Polizia in varie località a ridosso del confine con la Slovenia, in prevalenza nella zona della Val Rosandra. Si tratta di cittadini afghani e pachistani che hanno sconfinato illegalmente.