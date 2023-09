Anziano preso a calci e pugni dopo un diverbio sul bus a Trieste: aggressore arrestato dalla polizia locale

TRIESTE La polizia locale di Trieste è intervenuta, nei giorni scorsi, a difesa di un anziano aggredito da un 30enne in viale D’Annunzio. Un’aggressione che, secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbe sfociata a seguito di un diverbio per futili motivi iniziato poco prima a bordo di un autobus.

Due agenti neoassunti del Nucleo Operativo Territoriale, attratti dalle urla dei due uomini, hanno visto uno dei due, di giovane età, colpire con violenti pugni e calci l’altro, anziano, poi rovinato a terra dopo il colpii ricevuti.

Alla vista dei vigili il giovane si è dato alla fuga, rincorso dagli agenti che, nel frattempo, hanno chiamato i rinforzi. Raggiunto l’aggressore in via Salem, quest’ultimo ha afferrato una grossa tavola di legno da un’area di cantiere nelle vicinanze e, dopo averla brandita tentando di colpire gli agenti, l‘ha scagliata violentemente contro di loro. L’uomo è stato poi bloccato e trasportato in caserma.

Nel frattempo altri agenti hanno prestato assistenza all’anziano ferito sino all’arrivo sul posto del personale sanitario che ha portato l’uomo all’ospedale di Cattinara, con successiva prognosi di 25 giorni.

Una volta in caserma l’aggressore, privo di documenti, è stato identificato: si tratta di un cittadino kosovaro di 30 anni, B.S. le iniziali, senza fissa dimora sul territorio nazionale e gravato da plurimi precedenti di polizia, anche per reati contro la persona.

L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria e condotto nella Casa Circondariale di via Coroneo: dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto delle generalità e violazione della normativa sugli stranieri.

L’assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Caterina de Gavardo ha commentato così l’episodio: “Il buon lavoro di squadra tra agenti neo assunti e personale più esperto ha permesso alla Polizia Locale di destreggiarsi in modo eccellente in una situazione complessa”.