Lavori finiti, i bimbi della Sauro Spaccini di Trieste pronti a entrare all'ex Timeus

La scuola che ospiterà gli alunni della Sauro Spaccini, l’ex Timeus di via dell’Istria, è pronta. Accolte tutte le richieste dei genitori dei bambini che dovranno trasferirsi a San Giacomo, scuolabus compreso, mentre nella sede originale, in via Tigor, saranno in corso i lavori di ristrutturazione completa dell’immobile. Si chiude così un lungo capitolo che aveva visto nei mesi scorsi le famiglie sul piede di guerra, prima contrarie al trasloco, poi preoccupate per gli spostamenti quotidiani verso il nuovo plesso scolastico. Video di Andrea Lasorte Qui l'articolo

01:01