La romantica proposta di matrimonio nel parco di Miramare a Trieste

Romantica proposta di matrimonio a sorpresa, ai piedi del castello di Miramare. Protagonisti due giovani turisti stranieri, a pochi passi dalla scalinata che porta al porticciolo. Nel video che immortala la scena e che sta circolando sui social, inizialmente, la coppia sembra mettersi semplicemente in posa per uno scatto, abbracciati l’uno all’altra, davanti al cellulare di un amico. Poi ecco che il ragazzo chiede alla fidanzata di guardare il mare, di fissare lo sguardo in avanti. Con la complicità dell’amico che sta ancora riprendendo il tutto con il telefonino, lui intanto si inginocchia ed estrae una scatolina scura. Dentro, ovviamente, c’è un anello. Quando la ragazza si gira è pronto per la proposta. Superata la sorpresa, e la prima emozione, arriva la risposta. Al “sì” segue un applauso da parte dei turisti che, tutt’attorno, hanno assistito alla scena. La clip è stata spedita alla redazione del Piccolo, ma è stata anche pubblicata sui social dalla stessa persona che ha registrata. La proposta d’amore eterno sul mare, con il castello bianco da sogno accanto, non è un atto inedito. Altri innamorati, in effetti, hanno già scelto il parco di Miramare per quel momento unico, da ricordare per sempre

02:00