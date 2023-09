Il ministro Piantedosi a Muggia: "Emergenza migranti in Fvg non è dimenticata"

Dalla sicurezza nelle periferie all'emergenza migranti in Friuli Venezia Giulia: nel video di Andrea Lasorte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi risponde alle domande della stampa sui temi caldi. Piantedosi è a Muggia insieme al capo della Polizia, Vittorio Pisani, per la cerimonia di intitolazione dei Giardini Europa della cittadina istroveneta a Eddie Walter Max Cosina, il poliziotto muggesano ucciso dalla mafia nel ’92 nella strage di via D’Amelio, che costò la vita al giudice Paolo Borsellino. Qui la notizia

03:51