Surfista in difficoltà a causa delle raffiche di bora: tratto in salvo dalla Guardia Costiera

TRIESTE Una motovedetta della Capitaneria di porto di Trieste è intervenuta nella mattinata di oggi, martedì 5 settembre, per prestare soccorso a un surfista di 76 anni, in difficoltà nelle acque antistanti il porto di Trieste.

L’uomo, tempestivamente intercettato dai militari della Guardia Costiera a circa 600 metri dalla costa, non riusciva a raggiungere la riva a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine.

L’uomo, che presentava evidenti segni di affaticamento a causa delle forti raffiche di vento (di circa 60 km/h) e in balia delle onde, è stato tratto in salvo dalla motovedetta della Guardia Costiera e successivamente sbarcato in sicurezza a Barcola.

La Capitaneria di porto, al fine di prevenire qualsiasi tipo di inconveniente, raccomanda agli utenti “l’uso del buon senso e della prudenza, nonché il rispetto delle basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione” ed a consultare preventivamente il bollettino meteo prima di intraprendere qualsiasi attività in mare