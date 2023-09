LE POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE

Recruiting Young a Trieste: a San Giusto i giovani incontrano le aziende

Il progetto guidato dalla Regione: dopo l’esperienza positiva del 2022 in Friuli. Il 10 ottobre sarà la città a ospitare le selezioni degli under 35 in cerca di lavoro

Francesca Schillaci