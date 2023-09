i numeri

A bordo della Msc Nicola Mastro battezzata a Trieste: tutti i numeri della nave dei record

In un solo viaggio può trasportare 49.578 automobili, 3 milioni di lavatrici, 403 di sneakers o 233 di banane. Per lo stesso trasporto merci in cielo servirebbero 1.417 Boeing 747, in terra 14.684 Tir

Francesco Codagnone